İzmir'de Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek. Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15 ülke takımı mücadele edecek.

Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak.