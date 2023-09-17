İzmir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Daha yaşanabilir ve temiz bir dünya hedefiyle alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve araçların neden olduğu karbon salınımının azaltılması amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdüren İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Yüzlerce ilçe sakini Bayraklı sahilindeki spor aktivitelerinde buluştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Bayraklı'da bu yıl da birbirinden eğlenceli spor aktiviteleriyle kutlandı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde 7'den 70'e yüzlerce ilçe sakini Bayraklı sahiline akın etti. 'Gelecek enerjini koru' ve 'Şehrini keşfet' temalı etkinliklerde toplu taşıma kullanımı, günlük hareketlilik oranı, ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi gibi konulara dikkat çekildi. Bayraklı Havuz Kafe önündeki etkinliklerde zumba, yoga, tekvando, karate, kick boks, güreş gösterileri, voleybol, corn hole turnuvaları, atletizm, mini penaltı atışları, basket, halat çekme, çuval ve survivor parkur yarışmaları gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan ücretsiz etkinlikler gün boyu sürdü.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Daha yaşanabilir ve temiz bir dünya hedefiyle farkındalık çalışmaları yürütüp, bu kapsamdaki projeleri destekleyerek gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplu ulaşımın artırılarak yeni ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, kullanılması, karbon salınımının azaltılması gibi konularda hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bayraklı sahilinde düzenlediğimiz etkinliklerle de bu konulara dikkat çekiyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak hepimizin elinde. Bunu birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirebiliriz" dedi. - İZMİR