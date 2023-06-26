İzmir'de Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları düzenlenecek

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları, İzmir'de yapılacak. Kadınlar ve erkekler kategorisinde Türkiye dahil 15 ülke takımları mücadele edecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları, İzmir'de yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları kadınlar ve erkekler kategorisinde İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15 ülke takımları mücadele edecek.

A Grubu'nda mücadele edecek Kadınlar 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Milli Takımı'nın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. Kadınlar B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan, C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele edecek.

A Grubu'nda yer alan Erkekler 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Milli Takımının grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan, C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.