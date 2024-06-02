İzmir'de Atletizm Olimpik Deneme ve Balkan Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı
İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen olimpik deneme ve 18 Yaş Altı Balkan Milli Takım seçmeleri sona erdi. Müsabakalarda 2000 metre engellide Musab Kundakçı, 5.47.54'lük derecesi ile Cuma Özcan'a ait 18 yaş altı rekorunu kırdı.
Atletizmde İzmir'de düzenlenen olimpik deneme ve 18 Yaş Altı Balkan Milli Takım seçmeleri sona erdi.
İzmir Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyon bugünkü mücadelelerle tamamlandı.
2000 metre engellide Musab Kundakçı, 5.47.54'lük derecesi ile Cuma Özcan'a ait 18 yaş altı rekorunu ele geçirdi.