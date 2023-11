İzmir'de 37. Çaylı Rahvan At Yarışları Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen 37. Çaylı Rahvan At Yarışları'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 154 Rahvan at farklı kategorilerde yarıştı. Yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 37. Çaylı Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Çaylı Mahallesi'nde bulunan at yarışı sahasında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 154 Rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.

Çaylı Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, AA muhabirine, mahallelerinde 60 yıldan bu yana ata sporu olan rahvan at yarışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan muhtar Güçlü, etkinliğin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Yapılan yarışlara katılan at sahibi Ahmet Canbazoğlu ise uzun yıllardır Çaylı Mahallesi'nde düzenlenen rahvan at yarışlarına katıldığını, yarışlara her yıl at sahiplerinin büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Yarışma sonunda dereceye giren at sahiplerine kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.