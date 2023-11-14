İzmir'de 109 araç trafikten men edildi, 160 sürücüye ceza uygulandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uymayan 109 araç trafikten men edilirken 160 sürücüye toplam 200 bin 445 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde mevzuata aykırı şekilde yük ve yolcu taşıyan 160 sürücüye 200 bin 445 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından sorumluluk bölgesindeki trafik kontrolünde, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 4316 araç kontrol edildi, mevzuata aykırı şekilde yük ve yolcu taşıyan 160 sürücüye 200 bin 445 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 109 araç trafikten men edildi.