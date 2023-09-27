İzmir'de 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Olimpiakos ve Panionios takımları katılacak.