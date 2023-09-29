İzmir'de 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası Başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası, renkli görüntülerle başladı. Turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Galatasaray, Olimpiakos ve Panionios takımları mücadele ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası, Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu'nda renkli görüntülerle başladı.

İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile düzenlenen turnuvada bu yıl Türkiye'yi Len Challenger Cup'ta temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray, Olimpiakos ve Panionios takımları mücadele ediyor.

Günün ilk maçında İzmir BBSK, İzmir BBSK B Takımı'nı 22-6 yenerken, ikinci karşılaşmada Galatasaray, Panionios'u 22-3'lük skorla mağlup etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Bu turnuvayla Yunanistan ile dostluğumuzu güçlendirmek istiyoruz. Ekim ayındaki Len Challenger Cup öncesi çok önemli bir hazırlık süreci yaşayacağız" dedi. İzmir BBSK Başkanı Hüseyin Egeli ise "Tüm İzmirlileri pazar gününe kadar havuza bekliyoruz" diye konuştu.