İzmir'de 100. Yıl Halk Koşusu düzenlenecek
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenecek olan '100. Yıl Halk Koşusu' 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Koşu, Çeşme Çevre Yolu'ndaki Polis Evi önünden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle "100. Yıl Halk Koşusu" gerçekleştirilecek.
Çeşme ilçesinde, 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan 100. Yıl Halk Koşusu, saat 11.00'de Çeşme Çevre Yolu'ndaki Polis Evi önünden başlayacak. Koşuya katılanlar, Atatürk Bulvarı'ndan Migros Kavşağı'na, oradan da Çeşme yönüne doğru dönerek Çeşme Çarşısı'ndan geçecek. Koşu, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak
7'den 70'e herkesin katılabileceği 100. Yıl Halk Koşusunda yer almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde Çeşme İlçe Spor Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek. - İZMİR