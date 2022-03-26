İzmir'de 1. Çaka Bey Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava etkinliği düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Fethi etkinlikleri kapsamında 1. Çaka Bey Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava etkinliği yapıldı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen yarışmaya 60 sporcu katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Kesici, İzmir'i 1081'de Türk toprağı yapan Çaka Bey'in gençlere daha iyi anlatılması için çok yönlü etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

İzmir'in fethinin Türk tarihi açısından önemli olduğunu, bunun daha fazla işlenmesi gerektiğini dile getiren Kesici, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çaka Bey'i İzmir'e ve gençlerimize hatırlatmak istedik. Konferanslar, paneller düzenledik. Sportif faaliyetlerle gençlerin beyinlerine İzmir'in fethini nakşetmeye çalıştık. Özellikle geleneksel okçuluk müsabakası biraz daha fetihle eşleştiği için ayrı bir değer verildi. Gençler, çocuklar, aileleri bu müsabakaya çeşitli illerden geldi. Bu gibi çalışmalarla İzmir'in fethini nesillerimize anlatmaya, aktarmaya gayret ediyoruz."