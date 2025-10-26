İzmir Çoruhlu ve Balıkesirspor Berabere Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu ve Balıkesirspor'un maçında kazanan çıkmadı: 2-2. İzmir Çoruhlu 45'inci dakikada Saruhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona ererken, İzmir Çoruhlu bu kez 52'nci dakikada Emirhan'la farkı ikiye çıkardı: 2-0. Balıkesirspor 62'nci dakikada Mehmet'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi: 1-2. Balıkesirspor'da 80'inci dakikada Bora maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 2-2. Bu sonuçla Balıkesirspor 12, İzmir Çoruhlu ise 5 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor