İzmir Çoruhlu FK Teknik Direktörü Engin Dursun PFDK'ya Sevk Edildi

TFF 3'üncü Lig'de İzmir Çoruhlu FK'nın teknik direktörü Engin Dursun, Söke 1970 maçı sonrası disiplin kuruluna sevk edildi. Takımın bu hafta oynayacağı karşılaşmada görevi olmayacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Söke 1970'ye 1-0 yenilen İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Engin Dursun, müsabakadaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İzmir Çoruhlu FK'nın bu hafta deplasmanda oynayacağı Tire 2021 FK müsabakasında teknik patron Dursun görev yapamayacak. Ayrıca aynı maçta İzmir Çoruhlu FK futbolcuları Mehmet Salih Demircan ve Vefa Gültek de PFDK'ya sevk edilen isimler oldu. Söke 1970'te ise futbolcu Berkay Akgül disiplin kuruluna sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
