İzmir Çoruhlu'nun konuğu Kütahyaspor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta dış sahada Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK yarın evinde lider Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İç sahadaki son 6 maçını kaybeden 12 puanlı İzmir Çoruhlu FK, 8'de 8 yapan 56 puanlı Kütahyaspor'a ligdeki 2'nci yenilgisini tattırmaya çalışacak. Play-Off hedefleyen 36 puanlı Denizli İdmanyurdu, aynı saatte evinde 48 puanı bulunan zirve takipçisi Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek 9 haftalık galibiyet serisi sona eren ve 4'üncü sıraya gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor kendi sahasında kümede kalma yarışı veren Bornova 1877 ile karşılaşacak. Deplasmanda Bornova'yı yenerek ilk 5 iddiasını koruyan Uşakspor, seyircisi önünde Söke 1970 ile rakip olacak. Balıkesirspor ise Eskişehir Anadoluspor'a konuk olacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı