Haberler

İzmir Çoruhlu'nun konuğu Kütahyaspor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, evinde lider Kütahyaspor'u ağırlayacak. Son altı iç saha maçını kaybeden İzmir ekibi, 8'de 8 yapan Kütahyaspor'a karşı galibiyet arayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta dış sahada Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK yarın evinde lider Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İç sahadaki son 6 maçını kaybeden 12 puanlı İzmir Çoruhlu FK, 8'de 8 yapan 56 puanlı Kütahyaspor'a ligdeki 2'nci yenilgisini tattırmaya çalışacak. Play-Off hedefleyen 36 puanlı Denizli İdmanyurdu, aynı saatte evinde 48 puanı bulunan zirve takipçisi Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek 9 haftalık galibiyet serisi sona eren ve 4'üncü sıraya gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor kendi sahasında kümede kalma yarışı veren Bornova 1877 ile karşılaşacak. Deplasmanda Bornova'yı yenerek ilk 5 iddiasını koruyan Uşakspor, seyircisi önünde Söke 1970 ile rakip olacak. Balıkesirspor ise Eskişehir Anadoluspor'a konuk olacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu