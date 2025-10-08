İzmir Çoruhlu FK'da Teknik Heyet Değişikliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nde deplasmanda alınan 5-0'lık Tire 2021 FK mağlubiyetinin faturası teknik heyete kesildi. İzmir temsilcisinde sezon başında takıma geri dönen teknik direktör Engin Dursun ve ekibiyle yollar ayrıldı. İzmir ekibinde Başkan Ahlet Çoruhlu, Engin Dursun ve ekibindeki Emre Gürsoy, Ahmet Akter ve Enes Tufan Şentürk'le vedalaştı. İzmir Çoruhlu FK ligde geride kalan 5 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 4 puan topladı. Düşme hattının 2 puan üzerindeki Çoruhlu FK, pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka'yı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor