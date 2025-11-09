İzmir Çoruhlu FK 7 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK 7 maçlık galibiyet hasretine Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenerek son verdi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi 7'nci dakikada Anıl ve 28'inci dakikada Ömer Faruk'un golleriyle kendisi için hayati önemdeki 3 puana uzandı. İzmir ekibi bu skorla puanını 8 yaptı. Eskişehir temsilcisi 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor