İzmir Çoruhlu FK, 7 Haftalık Galibiyet Hasretini Sonlandırdı
3. Lig 4. Grup'ta Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan İzmir Çoruhlu FK, puanını 8'e çıkararak 12. sıraya yükseldi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenen İzmir Çoruhlu FK düşme hattından sıyrılmanın sevincini yaşıyor. Grupta 7 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra rakibini yenen İzmir ekibi puanını 8'e çıkartarak düşme potasından sıyrıldı. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde ilk kez kazanan Çoruhlu, Bornova 1877 ve Altay'ı sollayıp 12'nci sıraya tırmandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor