İzmir Çoruhlu, Afyonspor'a Yenilerek Düşme Hattına Girdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu, evinde Afyonspor'a 3-2 kaybederek düşme hattına girdi. Maça hızlı başlayan Afyonspor, 5'inci dakikada Eray'ın golüyle öne geçti: 0-1. İzmir Çoruhlu, 23'üncü dakikada Ömer Faruk ile skoru eşitledi: 1-1. Afyonspor'da Eray yine sahne aldı ve maçın 39'uncu dakikasında takımının ikinci golünü attı: 1-2. İzmir Çoruhlu, 45'inci dakikada Recep'in penaltı golüyle beraberliği sağladı: 2-2. Maçta 80'inci dakikada Eray, Afyonspor'un üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı. Bu sonuçla Afyonspor 9 puana yükseldi ve düşme hattından çıktı. İzmir Çoruhlu ise 8 puanda kaldı ve ateş hattına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor