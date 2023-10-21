İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Challenger Kupası'nda 'Final 6'ya kalmayı başardı

Çekya'da düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Kadınlar B Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, "Final 6" oynamaya hak kazandı.

Strakonice kentinde devam eden organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk kez "Final 6"da oynamaya hak kazanan Türk takımı olmayı başardı.

İzmir ekibi, dün oynanan ilk maçta Portekiz temsilcisi Sport Lisboa Benfica'yı 19-10 mağlup etmişti. İkinci maçında bu akşam İsveç'ten Jarfalla takımıyla karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 21-3'lük skorla havuzdan galip ayrılarak Challenger Kupası Kadınlar'da "Final 6" oynamaya hak kazandı.

İzmir ekibi, yarın grup birinciliği için ev sahibi Strakonice takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan ODTÜ ise ilk defa katıldığı Avrupa kupalarında bugün karşı karşıya geldiği Manchester'a 17-5 yenildi.

Sutopu erkek takımlarında üç galibiyet geldi

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden ENKA ise bu sabahki mücadelede Cetus Espoo'yu 22-1 gibi farklı bir skorla yendi.

ENKA, akşamki maçta ise EVK Zaibas'i de 11-8'lik skorla mağlup etti.

Erkeklerde Türkiye temsil eden Galatasaray ise Polytechnic WP Club'ı 17-8 yendi.