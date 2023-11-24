İzmir Büyükşehir Belediyespor, LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda galibiyetle başladı
Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Türk temsilcisi, bir sonraki maçta Portekiz'den Fluvial Portuense ile karşılaşacak.
Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 yendi.
Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ilkinde Zavk Mladost'u 12-9'luk skorla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın TSİ 20.00'de Portekiz'den Fluvial Portuense ile mücadele edecek.
Türk temsilcisi, B Grubu'nu lider tamamlaması halinde şampiyonluk için 26 Kasım Pazar günü A Grubu birincisi ile karşılaşacak.
Diğer grupta Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sporting Lizbon bulunuyor.