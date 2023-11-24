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İzmir Büyükşehir Belediyespor, LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda galibiyetle başladı

Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Türk temsilcisi, bir sonraki maçta Portekiz'den Fluvial Portuense ile karşılaşacak.