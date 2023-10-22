İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar 1. Lig şampiyonu olarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. LEN Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İzmir ekibi, grup maçlarını başarıyla tamamladı ve Final 6'ya adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, önemli bir başarıya imza attı.

2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Avrupa kupalarına katılım hakkı alan İzmir temsilcisi, Türkiye'yi LEN Challenger Kupası'nda temsil etti.

B Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grup maçlarını Çekya'nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubun ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini 19-10, ikinci müsabakasında İsveç'in Jarfalla takımını ise 21-3'lük skorlarla geçti. Bu sonuçlarla adını Final 6'ya yazdıran İzmir ekibi, bunu başaran ilk Türk sutopu takımı oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyespor'u canıgönülden kutluyor, Final 6 için başarı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Ayrıca A Grubu'nda mücadele eden ODTÜ ise grup aşamasında turnuvaya veda etti.