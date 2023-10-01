İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda birinci oldu
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor birinci oldu. Turnuvada Galatasaray, Olympiakos, Panionios ve İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı da yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğindeki 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda birinciliğe İzmir Büyükşehir Belediyespor ulaştı.
Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un iki ekiple yer aldığı 29 Eylül Cuma günü başlayan turnuvada, Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos ile Panionios mücadele etti.
Turnuvanın son gününde iki Yunan ekibinin mücadelesinde Panionios, Olimpiakos'u, İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı da Galatasaray'ı yendi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı'nın namağlup birinciliğe ulaştığı organizasyonda İzmir ekibini Galatasaray, Olimpiakos, İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı ve Panionios izledi.