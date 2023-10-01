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İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda birinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor birinci oldu. Turnuvada Galatasaray, Olympiakos, Panionios ve İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı da yer aldı.