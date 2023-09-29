İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda ilk günü lider tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda ilk gün sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Olympiakos ve Panionios takımlarının mücadele ettiği turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor A ve B takımları galibiyetlerle ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğindeki 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda ilk gün sona erdi.

Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un iki ekiple yer aldığı turnuvada, Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos ile Panionios da mücadele ediyor.

Sabah seansında İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı, B Takımı'nı 22-6, Galatasaray da Panionios'u 22-3 yendiği turnuvanın akşam seansında da Olympiakos, İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı'nı 15-10, İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı ise Panionios'u 30-7 mağlup etti.

Turnuvada yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı-Panionios, Olympiakos-Galatasaray, Galatasaray-İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı ve Olympiakos-İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı maçları oynanacak.