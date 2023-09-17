İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avustralyalı sporcuyla anlaştı

Sutopu Büyük Kadınlar 1. Lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avustralyalı milli sporcu Madelein Kate Steere ile anlaştı. Steere, Türkiye'yi LEN Challenger Kupası'nda temsil edecek takımın kadrosuna dahil edildi.

Sutopu Büyük Kadınlar 1. Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avustralyalı milli sporcu Madelein Kate Steere ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sene Türkiye'yi LEN Challenger Kupası'nda temsil edecek takımın kadrosuna dahil ettiği Steere'ın Avustralya Milli Takımı ile 2019'da Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduğu belirtildi. 27 yaşındaki sporcunun 67 kez Milli Takım forması giydiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Hüseyin Egeli, "Genç bir kadromuzla Türkiye'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştık. Altyapı organizasyonlarında da bu sene zirveden düşmedik. Şimdiki heyecanımız İzmir'i Avrupa'da temsil etmek. Hedefimiz, burada da başarı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un LEN Challenger Kupası'nda rakipleri belli oldu. İzmir temsilcisi, 19-22 Ekim'de Çekya'nın Strakonice kentindeki B Grubu maçlarında Çekya'dan AJF Strakonice, Portekiz'den Benfica, İsrail'den Hapoel Emek Hayarden ve İsveç'ten de Jarfalla takımlarıyla karşılaşacak.