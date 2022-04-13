İzmir Büyükşehir Belediyesinden AA'ya Maratonİzmir ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret etti.

Baysal'a bu hafta sonu koşulacak 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) hakkında bilgiler veren Orhunbilge, organizasyonun en iyi şekilde geçmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

Orhunbilge'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ahmet Caner Baysal da İzmir'in tanıtımına ve İzmir sporuna katkı veren her türlü organizasyonu desteklediklerini söyledi.