İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak Avrupa kupalarına katılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Sutopu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Challenger Cup Kadınlar B Grubu'nda namağlup lider olan İzmir temsilcisi, Final 6'ya kalan ilk Türk ekibi oldu.

Sutopu Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Final 6'ya kalan ilk Türk ekibi oldu.

Çekya'nın Strakonice kentinde düzenlenen Challenger Cup Kadınlar B Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi AJF Strakonice'yi 24-11 yendi ve namağlup olarak grup lideri oldu. AJF Strakonice karşısında ilk periyodu 7-2 önde kapatan İzmir temsilcisi devreye 11-5 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı artıran İzmir ekibi, bu çeyreği 17-8 önde tamamlarken havuzdan da 24-11'lik skorla galip ayrıldı. Challenger Cup'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi grubun ilk maçında Portekiz temsilcisi Sport Lisboa Benfica'yı 19-10, ikinci maçında ise İsveç temsilcisi Jarfalla'yı 21-3 mağlup etmişti.