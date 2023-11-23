İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, "Challenger Cup'da Final 6'ya kalan ilk Türk takımı" unvanıyla katılacağı Hırvatistan'daki turnuva öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Evangelos Pateros, "Rakiplerimizi çok iyi analiz ettik ve hazırız. İzmir'e kupayla dönmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını "Challenger Cup'da Final 6'ya kalan ilk Türk takımı" unvanıyla taçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, kupa hedeflediği zorlu seriye başlıyor. "Cumhuriyet Kızları" olarak tanınan İzmir ekibi, Hırvatistan'da oynanacak Final 6'nın ilk maçında ev sahibi Zavk Mladost ile 24 Kasım Cuma günü 21.00'de karşılaşacak. İkinci maçında Portekiz'den Clube Fluvial Portuense ile 25 Kasım Cumartesi 20.00'de kozlarını paylaşacak kızların sıralamadaki yeri belli olacak.

Grubu lider bitiren ekip, diğer grubun birincisiyle şampiyonluk, ikinci bitiren takımlar diğer grubun ikincisiyle üç-dört, son sırayı alanlar ise yine diğer grubun son sırasındaki rakibiyle beş-altı mücadelesi verecek. Diğer grupta Sırbistan'dan Zenski VK Crvena Zvezda, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sport Lisboa E Benfica ekipleri yer alıyor.

"İLK ULUSLARARASI KUPAYI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Final 6 için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Antrenör Evangelos Pateros, "Rakiplerimizi çok iyi analiz ettik ve hazırız. İzmir'e kupayla dönmek istiyoruz" dedi. Pateros, Hırvatistan'daki Final 6 serisinin elemelere oranla daha kolay geçeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Kaptan Kübra Kuş, "Yoğun ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Rakiplerimizi izledik ve analiz ettik. İzmir'e sutopu tarihindeki ilk uluslararası kupasını kazandırmak istiyoruz" derken, bir diğer oyuncu Hanzade Dabba da Hırvatistan'dan en iyi sonuçla döneceklerini iddia etti.

NAMAĞLUP LİDER BİTİRDİ

Sutopu Kadınlar 1.Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü, Çekya'nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Challenger Cup eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica'yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3 ve son maçında ev sahibi AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubu namağlup lider bitirerek Final 6 biletini almıştı.