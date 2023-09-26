İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye ve Yunanistan ekiplerinin katılımıyla Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde yapılacak turnuvaya bu yıl Türkiye'yi Len Challenger Cup'ta temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, Galatasaray Yunanistan'dan Olimpiakos ve Panionios, takımı katılacak. Karşılaşmalar Youtube'den (İzmirbbsk) canlı yayınlanacak.

Çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yunanistan ve Türk takımları bu turnuvada boy gösterecek. Len Challenger Cup hazırlıkları öncesinde tüm takımlar ciddi hazırlık maçlarına çıkacak" dedi.