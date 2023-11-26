İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı Avrupa Kupası'nı Kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, LEN Kadınlar Challenger Kupası Final 6 finalinde Sırbistan'ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 yenerek şampiyon oldu. İlk kez Avrupa Kupaları'na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihindeki ilk kupa zaferini yaşadı.

İzmir BB Kadın Sutopu Takımı, ülkemize sutopundaki ilk Avrupa Kupası'nı kazandırdı

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İZMİR, (DHA)

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılan ve Final 6'ya kalarak final oynamaya hak kazanan ilk Türk ekibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Kadınlar Challenger Kupası Final 6 finalinde Sırbistan'ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 yenerek şampiyon oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Final 6 B Grubunda ikide iki yaparak Avrupa'da finale yükselen ilk Türk ekibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, finalde Kızılyıldız karşısında ilk periyodu 3-3 eşitlik ile geçilirken devreye de 6-4 galip girdi. Üçüncü periyotta skoru 8-6'ya getiren İzmir ekibi, havuzdan 10-9 skorla galip ayrılarak kupaya uzandı.

Avrupa Sutopu Federasyonu'nun düzenlediği LEN Kadınlar Challenger Kupası'na tarihinde ilk kez katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sutopunda ilk kez kupa kazanma mutluluğu yaşadı. Kadınlar düzeyinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nı düzenleyen Avrupa Sutopu Federasyonu'nun üçüncü kupası olarak bilinen LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda ilk kez bir Türk ekibi final oynama başarısı göstererek şampiyonluğa ulaştı.

Sutopu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çekya'nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde düzenlenen LEN Kadınlar Challenger Kupası eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica'yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3 ve son maçında ev sahibi AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubu namağlup lider bitirerek Final 6 biletini almıştı.

LEN Kadınlar Challenger Kupası eleme ve final 6 karşılaşmalarında altı karşılaşmaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde takım kaptanı Kübra Kuş en golcü sporcu oldu. Avrupa Kupaları'nda 6 maçta rakip fileleri 31 kez havalandıran kaptan Kuş'un ardından Dilara Buralı 20, Hanzade Dabbağ 13, Meddy Steere 13, Selina Çolak 12, Duru Kaleağası 7, Eylül Arıcı 6, Hamiyet Süzmeçelik 1 ve Zeynep Hepkorucu 1'er sayı attı.

6 karşılaşmada 104 gol atma başarısı gösteren mavi beyazlı ekip, kalesinde de 50 gol gördü.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da yapılan Challenger Cup'ta şampiyon olarak ülkemize sutopundaki ilk Avrupa Kupası'nı kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Hırvatistan'da yapılan Challenger Cup Finalinde, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 10-9 yenerek ülkemize sutopundaki ilk Avrupa Kupası'nı kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımımızı yürekten kutluyorum. Elde edilen tarihi başarıda emeği bulunan sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımının başarılarının devamını diliyorum.?