İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, 2024 yılında yapılacak Avrupa Kulüpler Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takım, başarılı sonuçlar alarak ligi üçüncü sırada tamamladı ve grup karşılaşmalarında lider oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, 2024 yılında yapılacak Avrupa Kulüpler Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Spor Toto Büyükler Süper Lig Takımlar müsabakalarında başarılı sonuçlar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamladı. Ankara'da düzenlenen şampiyonanın grup karşılaşmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi'ni 3-2, Osmangazi Belediyesi'ni 4-1 ve Mersin Belediyesi'ni 5-0 yenerek grubunu lider tamamladı. Çeyrek final mücadelesinde İstanbul Mesme Taşbağspor'u 4-1'lik skorla geçen erkek judocular tek yenilgisini yarı finalde İstanbul BBSK'ya 3-2 yenilerek aldı.

"İZMİR'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Judo branşında Türkiye'nin en iyi kulüpleri arasında yer aldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımlar Başantrenörü Mesut Kapan, "Erkek Takımımız, Süper Lig maçlarında başarılı sonuçlar alarak üçüncü oldu ve 2024 yılında ülkemizi ve İzmir'i Avrupa'da temsil etmek hakkı kazandı. Sporcularımız ve antrenörleri ile gurur duyuyoruz. Genç sporcularımızla büyük bütçeli ekipler karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi tatamiye yansıttılar. Geleceğimiz emin ellerde" dedi.