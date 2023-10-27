Haberler ›› Spor ›› İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bocce Takımı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Turnuvasında Şampiyon Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bocce Takımı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Turnuvasında Şampiyon Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen turnuvada Sosyal Yaşam Kampüsü Bocce Takımı, finalde Bornova Huzurevi takımını mağlup etti.