İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'nda İkinci Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ampute futbol takımı, Türkiye Kupası'nda ikinci oldu. Yalova'da düzenlenen final maçında Alves Kablo'ya 3-0 yenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ikincisi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ampute futbol takımı, Türkiye Kupası'nda ikinci oldu.

Yalova'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın finalinde Alves Kablo ile karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk yarısı 0-0 biten maçta sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak Türkiye ikincisi oldu. Türkiye Kupası'nda grup maçlarında ODTÜ'yü 3-0, Gebze Engelli Gücü'nü 6-0 yenen mavi-beyazlılar, Alves Kablo'ya 2-0 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, normal süresi 1-1 biten maçtan Şahinbey Belediyesi'ni penaltılarla 6-5 yenerek finale kalmayı başarmıştı.