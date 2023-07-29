İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Antrenörü Mısır Milli Takımı'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Evren Uyanık, Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nda antrenörlüğe getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Evren Uyanık, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nda antrenörlüğe getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olan gelişme kentte gurur tablosu oluşturdu. Ayrıca ampute futbol tarihinde ilk kez Türkiye'den bir antrenör, yurt dışında görev yapmış olacak.

"Hedefimiz ilk üç"

Antrenör Evren Uyanık, "Türkiye'de ampute futbolunda İzmir'i nasıl iyi bir şekilde temsil ediyorsak aynı anlayış ve disiplini Mısır'da da uygulama amacındayım. Takım CEO'su Khaled Abdel Hafeez'in teklifiyle bu göreve geldim. Mısır, geçen Afrika Uluslar Kupası'nda yedinci olmuştu ancak şu anki hedefimiz ilk üç. Ülkemi ve İzmir'i bu yeni görevde en iyi şekilde temsil edeceğim. Bu yolda bana destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer, Kulüp Başkanımız Ersan Odaman ve yönetici ile idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uyanık, 5 Kasım'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası şampiyonası ardından İzmir'e dönerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ndaki görevini sürdürecek. - İZMİR