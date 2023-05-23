İzmir BŞB'nin judoda madalya gururu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdullah Berkin Özcan, Judo Büyükler Avrupa Kupası'nda 66 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 18-21 Mayıs tarihlerinde 25 ülkeden 103 kadın ve 194 erkek judocunun katıldığı organizasyonda 66 kiloda tatamiye çıkan İzmirli sporcu Abdullah Berkin Özcan, ilk turda Çekyalı rakibi Vojtech Kubala'yı iponla geçti. İkinci turda Azerbaycanlı rakibi Ruslan Pashayev'e mağlup olarak yoluna repechage mücadelesi ile devam eden Özcan, sırasıyla Alman Johann Voigt ve Azeri Tofig Aliyev'i mağlup etti. Abdullah Berkin Özcan, bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Piotr Zender'i iponla geçerek üçüncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor