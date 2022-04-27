İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar - Haberler

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İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar

İZMİR'de kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayında Konak Belediyesi'yle birlikte iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

İZMİR'de kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayında Konak Belediyesi'yle birlikte iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan dernek, Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1000 kişilik iftar yemeği organize etti. İftar yemeğine dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sivil toplum adına çalışmalar yapan İzmir Beşiktaşlılar Derneği paylaşmanın önemini birkez daha vurguladı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Konak Belediyesi, İftar, İzmir, Spor, Haberler

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