İzmir Bayraklı Belediyesi U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası Düzenliyor

İzmir Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası düzenledi. 1 Ağustos Salı günü başlayacak turnuvaya 32 takım katılacak. Final müsabakası 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizde spora büyük önem veriyoruz ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyoruz. Böyle anlamlı dostluk turnuvaları da çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

İzmir Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası düzenledi. Her yıl düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek. Manisa ve İzmir'den 32 takımın katılacağı turnuva 1 Ağustos Salı başlayacak ve 23 Ağustos'taki final karşılaşmaları ile sona erecek. Doğançay futbol sahasındaki Cumhuriyet Dostluk Turnuvası, yine kıyasıya mücadelelere ve renkli görüntülere sahne olacak.

Genç sporcular, şampiyonluk için yaklaşık 3 hafta ter dökecek. Karşılaşmaları İl Hakem Kurulu tarafından tayin edilecek hakemler yönetecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

"TÜM TAKIMLARA VE SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturuyor, yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz ve kendilerini geliştirerek istedikleri alanda ilerlemelerine katkı sağlıyoruz. Neticesinde elde ettikleri başarılar hepimizin gururu oluyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen düzenlediğimiz U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası da farklı il ve ilçelerden gelecek başarılı genç sporcuları dostluk karşılaşmalarında bir araya getirecek. Tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum."