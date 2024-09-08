İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile hazırlıklarını tamamladı
İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılan antrenmanda İzlandalı futbolcular, düz koşu ve pas çalışması yaptı.
İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Basına açık bölümde İzlandalı futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR