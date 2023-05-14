İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok güzel bir çalışma yürütüldü. Özellikle Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum, en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık." dedi.

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok güzel bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Akşener, "Özellikle Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık." diye konuştu.

Akşener, 45 yerde miting, 54 noktada da program yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece ben, 66 civarında 66 noktada. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan. Yani bu seçimde Millet İttifakı bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey, bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek."

Seçmenin "velinimet" olduğunu aktaran Akşener, 3 yıldır Türkiye'de bu tutumu öne çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu görüşleri dile getirdi:

"Çok iftiralar, çok hakaretler, çok abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an için önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına, yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarına hepimizin saygı gösterme... Yani talep eden kimdir, siyasetçidir. Talep eden nedir, buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca 'amenna ve saddakna' demesi, 'baş üstüne' demesi kısmına geçiyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Akşener, seçimi Ankara'da takip edeceğini anlattı.

Bütün annelerin bugününü kutladığını dile getiren Akşener, "Evlat sahibi olsun olmasın bütün kadınların Anneler Günü'nün... Çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde, dolayısıyla kutluyorum. Bu arada tabii bunu hemen yayınlamayacaksınız ama bir Anneler Günü hediyesi de isterim yani." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Meral Akşener, Ankara'ya gitmek üzere okuldan ayrıldı.