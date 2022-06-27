IWF'nin yeni başkanı Alshammari oldu
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başkanlığına Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari seçildi.
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başkanlığına Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari seçildi.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, IWF Genel Kurulu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı.
IWF'in yeni başkanı Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari oldu. Kongreye katılan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni seçilen IWF yönetimine ve diğer kurullara başarı diledi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor