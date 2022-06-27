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IWF'nin yeni başkanı Alshammari oldu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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IWF'nin yeni başkanı Alshammari oldu

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başkanlığına Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari seçildi.

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başkanlığına Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari seçildi.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, IWF Genel Kurulu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı.

IWF'in yeni başkanı Iraklı Mohammed Hasan Jalood Alshammari oldu. Kongreye katılan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni seçilen IWF yönetimine ve diğer kurullara başarı diledi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Uluslararası Halter Federasyonu Türkiye Tiran Spor Haberler

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