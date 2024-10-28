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Ivo Grbic: Kazanmak Her Şeyden Önemli

Ivo Grbic: Kazanmak Her Şeyden Önemli
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Çaykur Rizespor'un kalecisi Ivo Grbic, takımın son galibiyetlerinin moral artırdığını ve kazanmanın önemine dikkat çekti. Takımın uyum sürecini atlattığını vurgulayan Grbic, iyi savunma ile başarılarının artacağını belirtti.

Çaykur Rizespor'un file bekçisi Ivo Grbic, "Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ligin 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana yeşil-mavililer, Bodrum FK galibiyeti nedeniyle moralli başladı. Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, kısa pas ve taktik çalışması ile devam etti. Antrenman öncesi Rizespor'un deneyimli kalecisi Ivo Grbic, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rize'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Grbic, "Hocam ve ekip arkadaşlarım çok iyi karşıladı. Uyum sürecinde zorlanmadım ama takım olarak zor durumdaydık. Ben de olmak üzere birçok yeni oyuncu gelmişti. Birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız vardı. Zamanla iyi hale geldik ve bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Son haftalarda alınan galibiyetlerin takımın moralini düzelttiğini ifade eden Grbic, "Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Sahada daha iyisini vermek için çalışıyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor. Biz iyi savunma yapmaya, her top için savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha iyi sonuçlar gelecektir. Bunu da son iki maçta yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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