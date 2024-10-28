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Ivo Grbic: Kazanmak Her Şeyden Önemli

Ivo Grbic: Kazanmak Her Şeyden Önemli
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Çaykur Rizespor'un Hırvat kalecisi Ivo Grbic, 20 yıllık futbol kariyerinde kazanmanın önemine vurgu yaptı ve takımlarının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un Hırvat kalecisi Ivo Grbic, 20 yıldır futbolun içerisinde olduğunu belirterek kazanmanın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Hırvat file bekçisi Ivo Grbic, açıklamalarda bulundu. 20 yıldır futbolun içerisinde olduğunu dile getiren Grbic, "Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Sahada daha iyisini vermek için çalışıyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"İyi savunma performansımı artıyor"

Takım performansının arttığını ve savunmanın güzel bir performans sergilediği karşılaşmalarda kendi performansının da yükseldiğini kaydeden Grbic, "Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor. Biz iyi savunma yapmaya, her top için savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha iyi sonuçlar gelecektir. Bunu da son iki maçta yaptık. Hocamızın fikirlerini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım var. Süper Lig iyi bir lig. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Alanyaspor karşısında iyi bir maç çıkardık ama sonucunda kaybettik. Benim takımda gördüğüm her zaman konsantre bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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