İvgin: "Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim" - Haberler

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İvgin: "Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İvgin: 'Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim'

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa İvgin, sahada Yeşilçınar futbol takımına karşı kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediye spor'da takım antrenörü Musa İvgin, sahada Yeşilçınar futbol takımına karşı kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

1. Amatör E Grubunda mücadelesini sürdüren Çameli Belediye spor, Denizli Şirinköy Stadında Deplasmanda Yeşilçınar spor ile karşılaştı. Güzel bir sonuç ile maçtan galip ayrılmayı bekleyen Çameli Belediyesor, rakipbine 9-0 mağlup oldu. Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa İvgin, mağlup olarak ayrıldıkları maçı değerlendirdi.

"Futbol 3 puan değildir"

Maçtan galip ayrılamadıklarını ve rakiplerini tebrik etiklerini söyleyen Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin, "Futbol sadece 3 puan değildir. Her zaman yüz yüze baktığımız rakiplerimizle dostluğumuz sonuç ne olursa olsun fark etmez. Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim. Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz. Tek hedefimiz çocuklarımıza sahip çıkmak onları gelecek yarınlara yetiştirmek" dedi. - DENİZLİ

İvgin: Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim

İvgin: Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim

İvgin: Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim

İvgin: Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli, Futbol, Spor, Haberler

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