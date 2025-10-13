Haberler

Ivaylo Petkov, Stanimir Stoilov ve Göztepe Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Ivaylo Petkov, Stanimir Stoilov ve Göztepe Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu
Güncelleme:
Futbolcu olarak Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş Ivaylo Petkov, Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Göztepe'nin ligde iyi bir konumda olduğunu ve futbol oynama stilinin başarılı olduğunu belirten Petkov, teknik direktörlük düşünmediğini ifade etti.

TÜRKİYE'de futbolculuk döneminde Fenerbahçe, İstanbulspor ve Ankaragücü formalarını giyen, şu an ise Bulgaristan ekibi FK Arda'nın sportif direktörlüğünü yapan Ivaylo Petkov, Göztepe ve sarı-kırmızılıların teknik direktörü olan vatandaşı Stanimir Stoilov hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 8 yıl boyunca top koşturup 2003-2004 sezonunda Alman çalıştırıcı Cristoph Daum döneminde Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan 49 yaşındaki Petkov, Göztepe'nin çok iyi bir yolda olduğunu söyledi. Stanimir Stoilov'la Bulgaristan Milli Takımı'nda beraber oynadıklarını belirten Ivaylo Petkov, "Hocanın ilk takımı Litex Lovech oldu. Kendisi çok iyi bir teknik adam. Bulgaristan ve Kazakistan'da önemli işler yaptı. Kazakistan takımı Astana'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı" dedi.

Stoilov'un Bulgaristan Milli Takımı ve Bulgarların köklü kulübü Levski Sofya'yı da çalıştırdığını hatırlatan Ivaylo Petkov, "Dediğim gibi Stoilov çok iyi bir hoca. Göztepe bu sezon üçüncü durumda. Geçen sezon da Göztepe çok iyi bir takımdı. En önemlisi Göztepe iyi futbol oynuyor. Oyuncuların hocayla da çalışması önemli. Futbolcular da çok iyi. Göztepe bu futbolcuları satacak. Stanimir Stoilov futbolu çok iyi biliyor" diye konuştu. Ivaylo Petkov, sportif direktörlük görevinden başka bir konumda olmayı düşünmediğini de sözlerine ekleyerek, "Türkiye'den teklifler geliyor. Ben teknik direktörlük düşünmüyorum. Sportif direktör olarak çalışacağım. Teknik adam olarak sahaya inmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
