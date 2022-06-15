İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.

Çekiliş sonucu İttifak Holding Konyaspor'un rakibi, BATE Borisov (Belarus), Medipol Başakşehir'in rakibi ise Maccabi Netanya (İsrail) oldu.

İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.

Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İttifak Holding Başakşehir Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title