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İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

AA - Abdullah Doğan - Spor
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İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, iyi bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, iyi bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Canel, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve ummadıkları golle geri düştüklerini söyledi.

İkinci yarı yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatına doğrudan etkide bulunduklarını anlatan Canel, "Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz 'Avrupa olur' diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz." diye konuştu.

AA / Abdullah Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Haberler

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