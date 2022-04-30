İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İttifak Holding Konyasyor Teknik Direktöre İlhan Palut ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: ÇOK KRİTİK BİR MAĞLUBİYET ALDIK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı da iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Biz dört sene önce de söylemiştik. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz Avrupa olur diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasına mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz."