İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Haberler

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İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Demirören Haber Ajansı - Olgucan Kalkan - Spor
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İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Ismael'den 3 zorunlu değişiklikOğuzhan Özyakup'a pankartGüven Yalçın'a dalya plaketiPalut'tan 6 değişiklikAbdülkerim Bardakçı ve Skubic kadroda yokOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Ismael'den 3 zorunlu değişiklik

Oğuzhan Özyakup'a pankart

Güven Yalçın'a dalya plaketi

Palut'tan 6 değişiklik

Abdülkerim Bardakçı ve Skubic kadroda yok

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Son maçlar öncesinde hedefi olmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerie Ismael, 3 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, kırmızı kart cezalıları Josef ve Rosier'in yerine Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'a, sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Welinton'un yerine ise Necip Uysal'a görev verdi.

Eldivenleri genç file bekçisi Emre Bilgin'e emanet eden Ismael, savunma üçlüsünü Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Montero'dan oluşturdu. Fransız teknik adam, orta 4'lüde Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş'ı sahaya sürdü. İsmael'in hücumdaki 3'lüsü ise Ghezzal, N'Koudou ve Larin oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKART

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup'a da veda etti. 10 sezondur Beşiktaş formasını terleten ve siyah-beyazlı formayla 3 şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. Konyaspor maçı öncesinde de Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup için hazırladıkları pankartı kale arkası tribününe astı. Oğuzhan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartta 'Maestro' yazısı yer aldı.

GÜVEN YALÇIN'A PLAKET

Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde dalya diyen Güven Yalçın'a plaket takdim edildi. Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu iki hafta önce iç sahada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 100'üncü kez forma giymişti. Beşiktaş forması altında dalya diyen Güven Yalçın'a karşılaşma öncesinde sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket verildi.

İLHAN PALUT'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Palut; Skubic'in yerine Barış Başdaş, Musa Çağıran'ın yerine Uğurcan Yazgılı, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Adil Demirbağ, Oğulcan'ın yerine Soner, Çekici'nin yerine Rahmanovic, Bytyqi'nin yerine ise Amilton'a forma şansı verdi.

Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Amilton, Hadziahmetovic, Michalak, Cikalleshi."

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE SKUBİC KADRODA YOK

Konyaspor'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş karşısında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatlerin üstüne çeken 27 yaşındaki stoper, bu sezon 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.

Öte yandan uzun yıllardır Konyaspor'da forma giyen Skubic de Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. İç sahada oynanan Hatayspor maçında taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda eden Sloven oyuncu, Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.


Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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