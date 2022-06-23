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Itoudis, Ali Koç ile Ülker Stadı'nı gezdi

AA - Süha Gür - Spor
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Itoudis, Ali Koç ile Ülker Stadı'nı gezdi

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, kulüp başkanı Ali Koç ile Ülker Stadı'nı ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, kulüp başkanı Ali Koç ile Ülker Stadı'nı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier de deneyimli çalıştırıcıya eşlik etti.

Kulüp binasında Ali Koç ve yöneticilerle bir araya gelen Itoudis, daha sonra stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

AA / Süha Gür - Spor

Dimitris Itoudis Ülker Stadı Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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