İTO Meclis Üyesi Mustafa Manav: 'Bu seçimin ertelenmesi Galatasaray'a kaostan başka bir şey kazandırmayacak'

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - İTO Meclis Üyesi Mustafa Manav, Galatasaray Spor Kulübü Kongresi öncesi meclis üyeleri ve destekçileri ile Üsküdar'da iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Manav, "Bu seçimin ertelenmesi kime yarayacak? Bu durum Galatasaray'a kaostan başka bir şey kazandırmayacak" dedi.

İTO Meclis Üyesi Mustafa Manav, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk listesinden yönetim kurulu başkan adayı olarak katılacağı Galatasaray Kongresi öncesi Üsküdar'da iftar programında davetlileri ve destekçileri ile bir araya geldi. Başkan Adayı Metin Öztürk canlı bağlantı ile programa katılarak Mustafa Manav'a desteklerini iletti.

Adaylığına dair açıklamalarda bulunan Galatasaray yönetim kurulu adayı Mustafa Manav, "Neden Galatasaraylıyım? Rahmetli babam 1905 doğumlu, herhalde ondan Galatasaraylıyız. Sağ olsun Sayın Başkanımız Metin Öztürk bu işe üç yıldır hazırlanıyor. Projelerle finans açıklarını kapatmak düşüncesiyle. Bu çabalar inşallah yersiz kalmaz, malum bir mahkeme süreci yaşanıyor. Neden yaşandığını kimse de bilmiyor. Herkes bir şeyler üretiyor. Bunun altında henüz bir senaryo mu onu da çözemedik. Beklentimiz yarın mahkemenin o ihtiyati tedbir kararını kaldırması. Sanki planlı bir şekilde artı bir mahkeme açıldı. Yani bu seçimin ertelenmesi kime yarayacak? Ne olacak? Kimse bilmiyor. Bu durum Galatasaray'a kaostan başka bir şey kazandırmayacak. Yarın da mahkeme kararını beklediğimiz için ben de ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama projeler hazır. Metin Bey bunu açıklayacak. Yarını bekliyoruz. Yarından sonra herhalde daha açıklayıcı bilgiler vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor