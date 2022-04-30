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ITF Gençler Grade 3 Tenis Şampiyonası

AA - Süha Gür - Spor
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ITF Gençler Grade 3 Tenis Şampiyonası

Türk tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, TED (Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü) tarafından düzenlenen ITF Gençler Grade 3 Tenis Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Türk tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, TED ( Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü) tarafından düzenlenen ITF Gençler Grade 3 Tenis Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Süleyman Deniz Gürsoy, çiftler kategorisinde Malezyalı partneri Mitsuki Wei Kang Leong ile ikinciliğe ulaştı.

ENKA Kulübünün sporcusu Süleyman Deniz ve partneri, İstanbul TED Kulübündeki turnuvada Kazak Danial Rakhmatullayev ve Japon Hiiro Sakamoto çiftiyle karşılaştı.

17 yaşındaki milli tenisçi ve partneri, maçta ilk seti 6-2 kazanmasına rağmen ikinci seti ve karar setini 6-10 kaybederek ikincilikle yetindi.

AA / Süha Gür - Spor

Deniz Gürsoy, Eskrim, Tenis, Spor, Haberler

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