İtalyan Voleybol Takımı İstanbul'dan Ayrıldı

ÜSKÜDAR'da otelin önünde ölü bulunan 19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın formasını giydiği İtalyan voleybol takımı İgor Gorgonzola Novara kafilesi, İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan takımında, voleybolcuların üzgün oldukları görüldü.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasında şok etkisi yarattı. Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulunan Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken, İgor Gorgonzola Novara takımı İtalya'ya gitmek üzere saat 13.40'ta, İstanbul Havalimanı'na geldi. İtalyan takımın sporcuları ve teknik heyeti, güvenlik kontrolünün ardından bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan sporcuların büyük üzüntü yaşadıkları görüldü. Kafile daha sonra pasaporttan geçerek, terminalde uçuş saatini bekledi. İtalyan takımı Türk Hava Yolları'nın TK1875 sefer sayılı uçağıyla 16.45'de Milano'ya hareket edecek.